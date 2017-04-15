“الأهلي” و “المسيليم” يؤجلان احتفال الزعيم

فيصل الخليل /عدسة عبدالله الغانم- فجر – الرياض

انتهت قمت الجولة 23 من دوري جميل التي جمعت الهلال بضيفه الأهلي بالتعادل السلبي، هذا التعادل أجّل إعلان الهلال بطلاً لدوري جميل إلى الجولات القادمة من الدوري.

أول الفرص الخطيرة كان للأهلي في الدقيقة 22 ومحاولة من المؤشّر أفسدها البريك بشكل ممتاز، بالدقيقة 24 قطع عقيل بلغيث تمريرة ممتازة بالرأس من ليو بوناتيني كانت في اتجاهها لإدواردو المتحفّز.

الأهلي رد على عرضية الهلال الخطيرة بمرتدة أخطر في الدقيقة 25 وصلت من السومة للمؤشّر الذي توغّل داخل المناطق الزرقاء لكنه سدد في الشباك الخارجية لمرمى المعيوف، بالدقيقة 31 كانت هناك محاولتان هلاليتان بعرضية من الفرج ورأسية من ليو، بيد أن منصور خلّص الأولى برأسه فيما مرّت الثانية فوق عارضة المسيليم تمامًا.

بالدقيقة 33 ارتقى عبدالله الحافظ لعرضية من سلمان الفرج من ركلة حرّة لكن رأسيته مرّت فوق مرمى الراقي، بالدقيقة التالية منع أسامة هوساوي فرصة توغّل خطيرة من عبدالفتّاح عسيري وأبعد الكرة لركنية لم تُستثمر.

البريك وميليسي قاما بعمل ثنائي ممتاز في الدقيقة 37 انتهى عند الأول الذي أرسل عرضية خطيرة للغاية فشل البرازيلي ليو بوناتيني في استغلالها، بالدقيقة 42 أهدر نوّاف العابد فرصة ذهبية وفشل في استغلال عرضية على طبق من فضّة من إدواردو وفضّل توجيه الكرة للخارج من الوضع راقدًا.

الدقيقة 43 شهدت فرص مُهدرة هنا وهناك، البداية مع الهلال وتوغّل خطير من سلمان الفرج داخل مناطق الأهلي، أعقبه عرضية أشدّ خطورة وصلت لنوّاف العابد داخل مناطق الأهلي لكن تسديدة العابد وجدت تصديًا ممتازًا من منصور الحربي، لتنقلب الفرصة لمرتدة أهلاوية قادها سلمان المؤشّر من الناحية اليُسرى قبل أن يٌرسل عرضية وصلت للسومة الذي قابل الكرة بتسديدة بسن مقدمة حذائه بشكل ممتاز، لكن القائم الأيسر لمرمى الهلال وقف حائلًا، لينتهي الشوط الأول سلبيًا.

الدقيقة 50 شهدت فرصتين هائلتين للهلال من أجل التقدّم، الأولى كانت لليو بوناتيني بعد تمريرة خاطئة من معتز هوساوي وصلت للبرازيلي الذي سدد من الخارج وتصدى المسيليم بإمتياز، بنفس الدقيقة ارتقى إدواردو تمريرة رأسية من عبدالله الحافظ وضربها برأسه هو الآخر، لكن العارضة الأهلاوية وقفت بالمرصاد.

بالدقيقة 55 استلم البريك كرة طويلة من سالم الدوسري وراوغ سلمان المؤشّر بشكل فنّي ممتاز داخل مناطق الأهلي، لكن تسديدة الظهير الهلالي وجدت قفازات الإجادة من ياسر المسيليم، بالدقيقة 63 أرسل سعيد المولِّد عرضية أرضية خطيرة لكن السومة وصل لها متأخرًًا.

بالدقيقة 64 أجرى دياز تغييره الأول وزجّ بعمر خريبين بدلًا من سالم الدوسري، منتصف الشوط الثاني أوقف عبدالله الحافظ توغّل خطيرة من عبدالفتّاح عسيري داخل مناطق الهلال.

بالدقيقة 72 منح دياز الفرصة لعبدالله الزوري بدلًا من نوّاف العابد، وهو التغيير الذي سيمنح الفرج فرصة التقدّم للجناح وترك خانة الظهير للزوري.

قبل النهاية بربع الساعة حاول البديل عمر خريبين مباغتة المرمى الأهلاوي بتسديدة قوية لم تنجح في مغالطة المسيليم، بالدقيقة 78 سدد سلمان الفرج ركلة حرة من الناحية اليُمنى بشكل مباشر تجاه مرمى الأهلي، لكن المسيليم قفز والتقط الكرة.

قبل النهاية بعشر دقائق أجرى جروس تغييره الأول وزجّ بمحمد عبدالشافي بدلًا من سلمان المؤشّر، بالدقيقة 86 قام سعيد المولِّد بتوغّل خطيرة اتبعه بعرضية أرضية خطيرة كانت في طريقها للسومة لولا قيام عبدالله عطيف بوضعه قدامه وإبعاد الكرة، نفس الدقيقة شهدت دخول حسين المقهوي بدلًا من عبدالفتّاح عسيري في ثاني تغييرات جروس والأهلي

بالدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي احتسب التركي جونيت تشاكير ركلة حرّة مباشرة للهلال من مكان خطير على حدود المناطق الأهلاوية، لينبري البريك للكرة ويُسددها بشكل ممتاز لكن المسيليم كان أكثر إبداعًا وأبعد الكرة لركنية أبعدها المسيليم أيضًا قبل رؤوس الهلاليين.

بالدقيقة 90 منح جروس الفرصة لأمير كردي بدلًا من فيتفاتزيديس، بالدقيقة التالية هدد إدواردو مرمى الأهلي برأسية بعد عرضية سلمان الفرج من ركلة حرّة، لكن المسيليم واصل التصدي ولكن على مرتين هذه المرة.

الدقائق القليلة المتبقية مرّت من دون جديد، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي الذي أخرج الأهلي تمامًا من حسابات اللقب رغم ارتفاع رصيده للنقطة 46، فيما بات الهلال في حاجة لنقطتين لضمان اللقب رسميًا مهما كانت نتائج منافسيه النصر والاتحاد.