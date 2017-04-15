28 وزيرا وسفيرا يستقبلون زوار جناح الجامعة الإسلامية

متابعات – فجر

يتوقف زوار جناح الجامعة الإسلامية – في المعرض والمؤتمر الدولي السابع للتعليم العالي بالعاصمة – طويلا أمام لوحة الطلاب المتميزين التي تضم 28 صورة لخريجي الجامعة في جميع أنحاء العالم الذين يتبوؤن مناصب عليا ( رؤساء دول وسفراء وزراء ومستشارين ).

وتقدم الجامعة من خلال جناحها نبذة عن الجامعة والتعريف بأهدافها ورسالتها والبرامج المختلفة التي تقدمها لمنسوبيها مثل برنامج المنح الدراسية الخارجية، ويحتوي الجناح على كتيبات ومنشورات ولوحات تعريفية بكليات وعمادات وأقسام الجامعة وأهم المؤتمرات العلمية والعالمية التي نظمتها، إضافة إلى استقبال زوار الجناح من مسؤولين وأكاديميين وخبراء ومتهمين.

وساهم عدد من طلاب الجامعة من دول : الصين ونيجيريا والمغرب وطاجكستان من خلال منصة خاصة بالجناح في التعريف بالدور الكبير الذي تقوم به الجامعة باعتبارها منارة سعودية علمية عالمية تسعى إلى نشر العلوم الشرعية والمعرفية في مختلف دول العالم بوسطية واعتدال منذ إنشائها قبل أكثر من نصف قرن.