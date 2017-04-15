بثلاثية.. الفتح يخطف فوزاً صعباً من الباطن

متابعات – فجر

حقق الفتح فوزاً هاماً على ضيفه الباطن بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن مباريات الجولة 23 من “دوري جميل” للمحترفين.

تقدم الباطن في الشوط الأول عبر لاعبه جورجي داسيلفا في الدقيقة 30، ليعادل الفتح النتيجة عن طريق لاعبه عبدالقادر الوسلاتي عند الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.

وفي الشوط الثاني تقدم الباطن مرة أخرى بتسجيل لاعبه جوناثان بنيتيس للهدف الثاني في الدقيقة 56، ليعادل الفتح النتيجة عبر لاعبه عبدالقادر الوسلاتي في الدقيقة 75، ليتقدم الفتح للمرة الأولى في الدقيقة 87 عبر لاعبه توفيق بوحيمد، لتنتهي المباراة بفوز مهم للفتح على الباطن 3-2.

وبهذا الفوز يصعد الفتح للمركز 11 برصيد 22 نقطة، فيما الباطن بالمركز 12 برصيد 22 نقطة.