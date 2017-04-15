رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية في الجمهورية الروسية تصل الرياض

واس – فجر

وصلت معالي رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية ( مجلس الشيوخ) في الجمهورية الروسية فالينتينا ما تفيينكو مساء اليوم الرياض في بداية زيارة رسمية للمملكة وذلك تلبية لدعوة من معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وكان في استقبالها لدى وصولها مطار الملك خالد الدولي بالرياض معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وعضو مجلس الشورى العضو المرافق الدكتور عبدالاله ساعاتي ، وسفير روسيا لدى المملكة السيد سيرجي كوزلوف ، والمتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا ، ومدير عام العلاقات العامة والمراسم في المجلس عمرو بن عبدالعزيز الماضي.

وستلتقي معالي رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية ( مجلس الشيوخ) في الجمهورية الروسية والوفد المرافق لها خلال الزيارة كبار المسئولين في المملكة, يتم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية في مختلف المجالات.

كما تعقد جلسة مباحثات رسمية مع معالي رئيس مجلس الشورى تتركز على بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين إلى جانب تعزيز التنسيق والتعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية ( مجلس الشيوخ) في الجمهورية الروسية على مستوى المجلسين بالبلدين الصديقين وفي المحافل البرلمانية الدولية .

ويرافق السيدة فالينتينا ما تفيينكو خلال الزيارة نائب رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية ورئيس لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الدولية وعدد من أعضاء المجلس .