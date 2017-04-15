العسل بالماء.. مشروب للطاقة ويعالج الأمراض

متابعات – فجر

خلصت دراسات إلى أن خلط العسل بالماء وتناوله على معدة فارغة في الصباح أو قبل النوم يساعد على فقدان الوزن وإمداد الجسم بالطاقة وعلاج التهابات المفاصل إذ أنه يؤدي إلى السيطرة على مناطق المخ التي تحفز الإحساس بالحاجة للسكر.

وفي هذا الصدد، إليكم فوائد تناول العسل بالماء الطبية، بحسب ما أورده موقع “بيسر جيزوند ليبين” الألماني المعني بشؤون الصحة والتغذية:

1- تخفيف التهاب المفاصل:

أظهرت دراسة دانماركية أن المرضى الذين يتناولون العسل المخفف بالماء تتراجع لديهم آلام المفاصل في وقت قصير.

2- خفض نسبة الكوليسترول:

رصد باحثون أن تناول عسل النحل المخفف بالماء يساهم في خفض نسبة الكوليسترول بنسبة تصل إلى 10% خلال ساعتين، وينصح الأطباء بخلط خمسين غراما من العسل مع 480 مليلترا من الماء الدافئ.

3- تقوية المناعة:

يلعب العسل دورا مهما في الوقاية من البكتيريا ويعد من أهم المضادات الحيوية الطبيعية، ويساعد تناول العسل المخفف بالماء على تقوية المناعة والوقاية من أمراض مختلفة، ولا سيما عندما يتم تناوله على معدة فارغة.

4- تقليل الشعور بالتعب والإجهاد:

تساعد إذابة العسل في الماء على إنتاج مواد تحسن نشاط المخ وتزيد نشاط الجسم بشكل عام، كما يساعد العسل المخلوط بالماء على الحد من أعراض حساسية الصدر وأمراض الجهاز التنفسي وتخليص الجسم من السموم.

5- مشروب للطاقة:

يعتبر العسل من أفضل مشروبات الطاقة، إذ يحتوي العسل المخفف بالماء على العديد من المواد الغذائية المفيدة، علاوة على أن تناوله في الصباح يمد الجسم بالطاقة طوال اليوم، وينصح الأطباء بتناول العسل المخفف بالماء في الصباح قبل الإفطار كمصدر للإمداد بالطاقة وتقوية المناعة.