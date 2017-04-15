“الأخضر” يستعد لأستراليا على ثلاث مراحل

متابعات – فجر :

قسم الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم البرنامج الإعدادي الخاص لمواجهته أستراليا في الثامن من شهر يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م على ثلاثة فترات الأولى معسكر داخلي في مدينة الرياض خلال الفترة 10 – 17 من شهر مايو، وفي الفترة الثانية يقيم معسكر خارجي في مدينة فرانكفورت الألمانية خلال الفترة 20 – 27 من شهر مايو، وتقتصر الفترتين على اللاعبين الذين لا يرتبطون بأي مشاركة مع أنديتهم بعد نهاية “دوري جميل” ودوري أبطال آسيا، و في الفترة الثالثة والأخيرة سيقيم “الأخضر” معسكر خارجي في مدينة أديلايد الاسترالية في الـ31 من شهر مايو بانتظام لاعبي الأندية المشاركة خارجياً وسيكون بمثابة الإعداد الأخير الذي يسبق مواجهة استراليا .

وأرسلت إدارة المنتخب للأندية القائمة الأولية للاعبين للمشاركة في المرحلتين الأولى والثانية على أن يتم إعلان القائمة النهائية المشاركة في الفترتين الأولى والثانية في الأول من شهر مايو المقبل.