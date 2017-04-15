الهلال الأحمر بالرياض يُنهي استعداداته لكلاسيكو الهلال والأهلي

الرياض – فجر :

في إطار جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي في تغطية كافة الفعاليات والأحداث الاجتماعية الثقافية والرياضية، أنهت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض خطة الاستجابة لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية لتغطية كلاسيكو ( الهلال & والأهلي ) والمقامه على استاد الملك فهد يوم السبت بعدد 4 فرق إسعافية وعيادة طبية بكامل طواقهما ، بالإضافة إلى تشغيل غرفة التحكم والسيطرة.

حيث أكملت كافة التجهيزات الطبية من التموين الطبي اللازم للحالات الإسعافية، وتجهيز المركبات الإسعافية لتكون على استعداد تام لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها لا قدر الله.

كما سيشهد الكلاسكو تواجد اكثر من 45 متطوع في مدرجات الفريقين بكامل معداتهم الطبيه لتقديم الخدمات الاسعافية الطارئة لمحتاجيها.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بمنطقة الرياض عبدالله نايف المريبض.

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