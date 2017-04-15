فيس بوك يقترب من استخدام بيانات واتس آب لصالح الإعلانات

متابعات – فجر :

كشف تقرير حديث من موقع “ديلى ميل” البريطانى أن موقع فيس بوك على وشك البدء فى استخدام بيانات مستخدمين تطبيق واتس آب لاستهداف الإعلانات، وهذا لأن الشركة المالكة للتطبيق تجرى حاليا محادثات مع الجهات التنظيمية الأوروبية من أجل السماح لها بالوصول إلى معلومات المستخدم هذا الصيف.

وكانت واتس آب قد بدأت فى العام الماضى تغيير سياستها المتعلقة بالخصوصية بشكل يسمح لها بتبادل بيانات المستخدمين مع فيس بوك، وقد قوبل ذلك بمعارضة هائلة من قبل مراقبى الخصوصية، وقالوا إن واتس آب لم يحصل على موافقة صالحة من عملائه على هذا الأمر، ونتيجة لذلك، وافق فيس بوك على تعليق استخدام البيانات التى تم جمعها من مستخدمى التطبيق فى المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى لأغراض الدعاية.

لكن هذا سيتغير بحلول فصل الصيف إذ قالت مفوضة حماية البيانات فى أيرلندا “هيلين ديكسون”، المنظمة الرائدة فى الاتحاد الأوروبى بشأن قضايا الخصوصية، إن الاتحاد الأوروبى قد يغير رأيه، إذا جعل فيس بوك نوعية المعلومات المقدمة عن المستخدمين أكثر وضوحا.