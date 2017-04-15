“الإسكان” تطلق الدفعة الثالثة من برنامج “سكني”

متابعات – فجر :

أعلنت وزارة الإسكان اليوم السبت إطلاق الدفعة الثالثة من حملة سكني. وأوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل إلى أن منتجات الدفعة الثالثة ستبلغ 18800 منتجاً، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على إيجاد منتجات تتراوح أسعارها بين 250 و 700 ألف ريال، وتهدف خلال 5 سنوات قادمة إلى مضاعفة قيمة التمويل العقاري في المملكة بحدود 280 مليار ريال إلى أن نصل 550 مليار ريال.

وخصصت الإسكان 4513 فيلا سكنيّة، و6093 أرض سكنيّة مطورة، موزّعة على عدة مناطق حول المملكة، بالإضافة إلى إصدار أرقام جديدة من صندوق التنمية العقاري وتبلغ 7700 تمويل سكني.

ودعت الوزارة من المستفيدي التوجه لاستكمال الإجراءات عبرhttp://www.eskan.gov.sa ، ومستفيدي صندوق التنمية العقارية إلىhttp://www.redf.gov.sa .