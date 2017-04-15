قاوم رجال الأمن فأطلقوا النار عليه .. القبض على مهرب بحوزته 119000 قرص أمفيتامين

متابعات-فجر:

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن / ساهر بن محمد الحربي بأن رجال حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية تمكنوا بتوفيق الله، يوم الخميس الماضي،من إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين المخدرة كانت داخل حقيبة يدوية وعدد (٢) من الأكياس حيث رصدت أنظمة المراقبة سيارة على بعد عشرة كيلومترات من الأراضي السعودية قادمه من الأراضي الأردنية قامت بإنزال شخص حاول اختراق الحدود السعودية عبر مسؤوليات قطاع طريف مشيا على الأقدام وعند محاصرته قاوم رجال الأمن مستخدماً سلاحاً ابيض كان بحوزته مما حتم التعامل معه بكل حزم وقوة و إطلاق النار عليه بعد محاولته الهروب مما نتج عنه القبض عليه واتضح أنه سعودي الجنسية .. وكان مجموع ما قبض عليه (١١٩٠٠٠) مائة وتسعة عشر ألف قرص أمفيتامين، كما تم المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الشخص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الامنيه الاخرى .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود ، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفه التي تستهدف النيل من أبناءه ولن يتهاونوا ابدا في استخدام القوة ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره حمى الله شبابنا المستهدفين من هذه السموم .