ألمانيا:استمرار قلة الطلب على السيارة الكهربائية

متابعات-فجر:

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا عن استمرار قلة الطلب على السيارة الكهربائية من قبل الأفراد والشركات في البلاد، وذلك على الرغم من مكافأة الشراء المخصصة للتحفيز على شراء السيارات صديقة البيئة.

وكتبت صحيفة “اوتوموبيل فوخه” الاقتصادية المتخصصة في مجال السيارات، أن ما تم صرفه حتى الآن من مكافآت الشراء يبلغ 55 مليون يورو من إجمالي 1.2 مليار يورو مخصصة لهذا الغرض.

وأوضحت الصحيفة أن عدد الطلبات، التي تم تقديمها (للحصول على سيارة كهربائية) إلى المكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على الصادرات في مدينة إشبورن، وصل بحلول نهاية الشهر الماضي إلى 15 ألف و348 طلبا فقط، منها 8655 طلبا للحصول على سيارة كهربائية خالصة.

وتم فتح الباب أمام التقدم بطلب للحصول على مكافأة لشراء السيارة الكهربائية منذ يوليو 2016، وتسري هذه المكافأة على السيارات التي جرى شراؤها ابتداء من الثامن عشر من مايو الماضي.

وتبلغ قيمة المكافأة للسيارة الكهربائية الخالصة 4000 يورو، و3000 يورو للسيارة الكهربائية الهجين، وتسهم الحكومة الألمانية بنصف هذه المكافأة فيما توفر الشركة المصنعة النصف الآخر للعميل في صورة تخفيض.

وتغطي القيمة المخصصة لهذه المكافأة، من الناحية النظرية، شراء ما يصل إلى 300 ألف سيارة، وسيتم وقف هذه المكافأة بحلول نهاية يونيو .2019