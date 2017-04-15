إحباط محاولتين لتهريب 70 ألف حبة كبتاجون بجمرك “الدرة”

واس-فجر:

أحبط جمرك الدرة محاولتين لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (70,000) حبة, كانت مُخبأة داخل مركبتين قدمتا إلى المملكة.

وأوضح مدير عام جمرك الدرة محمد العبوش, أنه قدمت أولاً للجمرك مركبة خاصة, وأثناء إنهاء إجراءات التفتيش اللازمة عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها (68,000) حبة, كانت مُخبأة داخل أجزاء متفرقة من المركبة بحيث تم توزيعها ووضع بعضها في تجويف الأبواب والرفارف وبعضها الآخر داخل الجسور الأرضية للمركبة.

وأبان العبوش أنه بالمحاولة الثانية عُثر على كمية أخرى من حبوب “الكبتاجون” بلغت (2,000) حبة, كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل “هوبات الفرامل” للمركبة بعد تغليفها بأكياس بلاستيكية سوداء لغرض التمويه, مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.

وأفاد مدير عام جمرك الدرة, أنه يُلاحظ من خلال هذه المحاولات التي تم إحباطها استغلال المهربين لكثير من أجزاء المركبة لمحاولة تمرير هذه الكميات من الممنوعات.

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