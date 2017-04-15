الأرصاد:سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق بالمملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب ووسط المملكة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على تبوك، الجوف, الحدود الشمالية, وحائل .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر , شمالية غربية بسرعة 20 – 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج, بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 10-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج .