مصادر أفغانية : ارتفاع عدد قتلى داعش الإرهابي إلى 90 شخصا جراء القصف الأمريكي

متابعات_فجر

أعلنت مصادر أفغانية اليوم ، ارتفاع عدد قتلى تنظيم داعش الإرهابي إلى 90 شخصاً جراء القصف الأمريكي بأكبر قنبلة غير نووية شرق البلاد أمس.

وكانت حصيلة سابقة من السلطات الأفغانية أفادت عن مقتل 36 مسلحاً على الأقل من عناصر التنظيم.

وقال حاكم منطقة أشين في ولاية ننغرهار اسماعيل شينوار ، في تصريح صحفي ” قتل ما لا يقل عن 92 من مقاتلي داعش” جراء القنبلة من طراز “جي بي يو-43/بي” المسماة “أم القنابل” والبالغة زنتها حوالى 11 طنا.

وأكد شينوار عدم سقوط أي ضحايا من السكان أو العسكريين، مشيراً إلى أنه ” تم إبلاغ المدنيين مسبقا وتمكنوا من الفرار من المنطقة”.

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