التحالف الدولي يشن 14 غارة جوية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا

متابعات -فجر

شنت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 14 غارة جوية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا خلال الأربع والعشرين والساعة الماضية.

وقالت القيادة المركزية لعمليات قوات التحالف في بيان يوم الجمعة:” إن طائرات التحالف نفذت خمس غارات ضد مواقع داعش قرب مدينة الموصل شمالي العراق”.

وأضافت أن قوات التحالف الدولي شنت أيضًا تسع غارات ضد مواقع التنظيم في سوريا قرب مدن دير الزور و الرقة و طبقة.

من جهة أخرى، عثرت قوات الشرطة الاتحادية بالعراق على صواريخ و مواد متفجرة غربي العاصمة بغداد.

وصرح مصدر أمني أنه تم العثور على صواريخ ومواد متفجرة داخل موقع قيد البناء، وذلك خلال عمليات نفذتها قوات الأمن بمنطقة حي الجهاد في بغداد.