فوائد ومخاطر تناول “القهوة أو الكافيين” على الجسم

متابعات-فجر :

فوائد و مخاطر القهوة أصبحت القهوة رفيقاً لكثير من القراء و الكتاب وكثير من الأشخاص الذين اصبحت القهوة لديهم إدمان ورفيق يومي بل رفيق من الوهلة الأولى للاستيقاظ إلى الحلقة الأخيرة من اليوم ما قبل المساء . لا استطيع ان اقرأ بدون فنجان قهوة او ان ابدأ يومي بدون فنجان قهوة ، عندما يؤلمني رأسي تكون العلاج الأول المقترح ولكن كل هذه الكميات من الكافيين ما فائدتها وما مخاطرها . الذين يشربون القهوة فهم يشربونها كل يوم , هي حقا تجعلنا نقوى على النهوض و البدء بالأعمال , نعم أحب القهوة . هل القهوة مفيدة لنا ؟ هل القهوة سيئة لنا ؟ إن مادة الكافيين الموجودة في القهوة مثل غيرها من الأشياء لها فوائد و مخاطر . الإعتدال هو المفتاح كن منصفاً اثناء تناولك القهوة فهي دواء ذو حدين كن معتدلاً , فشرب القهوة بإعتدال يبقيك دائما بخير و مع ذلك الإفراط في شرب القهوة و الكافيين لديه بعض المخاطر , بالنسبة للبالغين فإن معدل إستهلاك الكافيين المعتدل من 4-2 أكواب هي ليست ضارة بل ممكن أن تكون مفيدة . مع ذلك عندما ننظر للذين يشربون 5 أكواب أو أكثر , فهنالك أضرار كثيرة قد تؤثر عليهم . وهنا ستعرف ما هي فوائد و مخاطر القهوة ! في البداية لدي معلومة سيئة عن القهوة وعليك ان تتخذها باستيعاب و انتباه , فإذا كنت ممن يشرب القهوة كثيرا , فأنت معرض للإصابة بأمراض القلب , و خاصة إذا كنت ممن لديه طفرة جينية محددة تؤثر على هضم الكافيين في الجسم . مخاطر القهوة الكافيين : 1- أرق 2- عصبية 3- ملل 4- تهيج 5- تلبك المعدة 6- سرعة نبضات القلب 7- رجة في العضلات فوائد القهوة و الكافيين : 1- تخفيض خطر الإصابة بأمراض الزهاير و الخرف 2- تخفيض خطر الإصابة بالحصوة 3- تخفيض خطر الإصابة بمرض الرعاش 4- زيادة الأداء 5- مسكن للألم 6- تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان 7- مضادة لمرض السكري 8- الحماية من تليف الكبد 9- وقاية للأوعية الدموية 10- مدر للبول 11- التقليل من خطر النقرس في النهاية لكل عشاق القهوة عليك ان تكون معتدلا ولا سيما ذكرنا ان الاعتدال هو مفتاح لكل شيء في الحياة و الحل الأوسط للعديد من الأمور عليك ان تكون حريصاً بتناول الكميات من القهوة وعليك ان تكون حريصا وحاول ان تبدل شرب القهوة بالعصائر الطبيعية وأن توازن من أجل صحتك.