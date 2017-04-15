“Microsoft” تختبر ميزة جديدة “الاستعادة الذاتية للأموال” الخاصة بالألعاب

متابعات-فجر :

تختبر شركة مايكروسوفت للبرمجيات والعتاد ميزة جديدة لاستعادة الأموال المدفوعة تسمى “الاستعادة الذاتية للأموال”، وهي مخصصة لمنصة الألعاب إكس بوكس ون Xbox One ونظامها التشغيلي الأحدث ويندوز 10 windows مما يعني إمكانية استعادة المستخدم لقيمة مشترياته غير المرغوب بها والمدفوع ثمنها.

وبحسب سياسية شركة مايكروسوفت الحالية فيما يخص الألعاب الرقمية لا تتوفر ميزة استعادة الأموال المدفوعة، وهو أمر واضح بشكل كبير ضمن صفحة الأسئلة والأجوبة المتداولة FAQ الخاصة بمنصتها للألعاب إكس بوكس ون Xbox One، بحيث لا يمكن إرجاع لعبة رقمية والحصول على الأموال أو رصيد بحساب المستخدم بقيمة تلك الأموال.

وتهدف الميزة الجديدة إلى توفير طريقة سريعة وبسيطة لإعادة المنتج الرقمي، وتتطابق تقريباً شروط استرداد المبالغ المدفوعة مع الشروط الموضوعة من قبل خدمة Steam، بحيث ينبغي أن تعاد جميع الألعاب غير المرغوب بها في غضون أسبوعين من وقت الشراء، وأن لا تتجاوز مدة اللعب بالألعاب المراد إعادتها أكثر من ساعتين.

وتتوفر الميزة التجريبية في الوقت الحالي لبعض أعضاء برنامج ويندوز إنسايدر Windows Insider، وتحديداً لمستخدمي مرحلة ألفا Alpha، وذلك وفقاً لبيان قدمته شركة مايكروسوفت جاء فيه “نحن نبحث دائماً عن طرق جديدة لتحسين تجربة العملاء وإصدار ميزات جديدة بشكل منتظم في برنامج إنسايدر لتشجيع وتعزيز ردود فعل المعجبين، مما يساعدنا على اختبار وتحسين الميزات قبل وصولها وتوفيرها لعموم المستخدمين”.

وتشمل تفاصيل ميزة الاستعادة الذاتية للأموال كيفية الاسترداد الفوري لثمن المنتجات الرقمية التي تم شراؤها من خلال متجر مايكروسوفت، ويتضمن ذلك أي عملية شراء تتضمن ألعاب إلكترونية تم إجراؤها لنظام التشغيل ويندوز 10 أو منصة الألعاب إكس بوكس ون، مع وجود لبعض الاستثناءات القليلة غير المؤهلة للاسترداد.

وينبغي على مستخدمي منصة إكس بوكس ون ونظام التشغيل ويندوز 10 الانتقال إلى قسم “سجل الطلبات” الموجود ضمن حسابهم لتقديم طلب استرداد الأموال المدفوعة، وذلك عبر استعمال متصفح ويب والتوجه إلى موقع account.microsoft.com، دون الحاجة إلى زيارة أي علامات تبويب أو أزرار معينة ضمن اللعبة أو لوحة التحكم ضمن المتجر.