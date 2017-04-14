“الجيش المصري” يقتل مسلحين اثنين وتدمير عدد من البؤر الإرهابية بسيناء

متابعات-فجر :

أكد المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي،أمس الجمعة، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني واصلت توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء.

وأضاف العقيد الرفاعي، في بيان له، أن “أعمال المداهمات أسفرت عن مقتل فردين تكفيرين شديدي الخطورة، وتدمير 9 عشش خاصة بالعناصر التكفيرية تستخدم فى الاختباء والتمركز، فضلاً عن تدمير عربة دفع رباعي، و 4 دراجات نارية، وضبط عربتين ربع نقل خاصة بالعناصر التكفيرية”.



وتابع المتحدث العسكري المصري، أن “اكتشاف وتدمير كهف خاص بالعناصر الإرهابية عثر بداخلها على عدد من الألغام ودانات المدفعية، وبعض المواد التي تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة وكمية من مواد الإعاشة”.