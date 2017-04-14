جمرك ميناء الملك عبدالله يحبط محاولة تهريب 46 كيلوجرام من الكوكايين المخدر

متابعات-فجر :

تمكنت رجال الجمارك بميناء الملك عبد الله، من ضبط كمية من مادة الكوكايين المخدرة بلغت (46.392) كيلوجرام، مخبأة ضمن إرسالية “دجاج مجمد” كانت في طريقها لإحدى الدول المجاورة عبر المملكة.

وأوضح مدير عام جمرك ميناء الملك عبد الله ، قدوم إحدى البواخر “مُسافنة – ترانزيت بحري” إلى الميناء، وبإنهاء إجراءاتها الجمركية وتفتيش الحاويات عثور على كمية كبيرة من مادة “الكوكايين” المخدرة، أخفيت بمقدمة الحاوية أسفل الإرسالية، مشيراً واتخذت الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكد مدير عام جمرك ميناء الملك عبد الله، الدور الحيوي والمهم الذي توليه الجمارك السعودية عبر جميع منافذها الجمركية (البرية والجوية والبحرية) وذلك في سبيل حماية الوطن من عبث العابثين، ومنع دخول الممنوعات إلى المملكة.