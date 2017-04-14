وحسب المصدر ، فإن الجنود التسعة قتلوا في مناطق البان والموصل الجديدة.

وجاء تصريح المصدر بالتوازي مع إعلان “داعش” استعادة السيطرة على مواقع في شارع الكورنيش بالجانب الأيمن (الغربي) من الموصل.

وأعلنت القوات العراقية منذ أكثر من 6 أشهر، بدء حملة عسكرية موسعة لاستعادة الموصل، ثاني أكبر مدينة عراقية بعد العاصمة بغداد، بمساعدة غطاء جوي من التحالف الدولي وميليشيات تقاتل على الأرض.

وبدأت القوات بتحرير الجانب الشرقي من المدينة التي يقسمها نهر الفرات طوليا، ثم انتقلت إلى الجانب الغربي لتبدأ عمليات جديدة ضد التنظيم المتطرف.

وسيطر “داعش” على الموصل في صيف عام 2014، في إطار هجوم ضم خلاله مساحات كبيرة من سوريا والعراق، لكنه بدأ في التراجع خلال الأشهر الماضية.