كلية التقنية والمعهد الصناعي بالباحة يبدآن قبول أبناء شهداء الواجب

متابعات – فجر

تستقبل كلية التقنية والمعهد الصناعي بمنطقة الباحة، أبناء شهداء الواجب في جميع تخصصات برنامج التدريب المجتمعي “أتقن” بشكل مباشر، مع إعفائهم من رسوم التسجيل الخَاصَّة بالبرنامج الذي سينطلق بَعْدَ غدٍ في الكلية والمعهد.

وحثَّ عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني، بقبول أبناء شهداء الواجب، وتسهيل إجراءات القبول، بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل لهم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم من خلال إتاحة خدمات المؤسسة لهم؛ وذلك تَقْدِيرَاً من المؤسسة لما قدمه شهداء الواجب دفاعاً عن دينهم ومليكهم ووطنهم.

الجدير بالذكر، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدأت في استقبال طلبات التسجيل بدورات المرحلة الأولى من برنامج «أتقن» منذ مطلع الشهر الجاري، من خلال موقعها الإلكتروني، والتي تشمل ستة تخصصات، رُوعي في اختيارها رغبات أفراد المجتمع، ومدى أهميتها في حياتهم اليومية لامتلاك مبادئ المهن التي سيتم التدريب عليها لتمكينهم من أداء بعض الأعمال الأساسية في تلك المهن، وذلك بمعدل 16 ساعة تدريبية لمدة أربعة أيام في تخصص مبادئ الكهرباء، والتمديدات المنزلية، ومبادئ التبريد والتكييف، ومبادئ صيانة السيارات.