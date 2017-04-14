“الصحة” توجِّه بمعاملة “البدون” من أبناء المواطنات كسعوديين

متابعات – فجر

وجَّهت وزارة الصحة إداراتها بمعاملة حاملي بطاقات «بدون» من أبناء المواطنات كسعوديين، نسبة لمواجهتهم صعوبات بالغة في التعامل مع اللوائح والسلالم والرواتب التي يسكنون عليها في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية وغيرها.

جاء ذلك في تعميم وجهه وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله العيبان، لجميع مديري الشؤون الصحية والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مُؤكِّدَاً أن الأنظمة والقوانين كفلت معاملتهم كسعوديين في كثير من شؤونهم الصحية والتعليمية والعملية، مُنَوِّهَاً إلى طلبهم المعاملة كسعوديين من حيث الرواتب، والأنظمة، واللوائح المعمول بها.