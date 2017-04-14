برباعية.. الخليج يسحق الوحدة

متابعات – فجر

قاد المهاجم البرازيلي جادسون سانتوس فريقه الخليج لتحقيق انتصار هام على ضيفه الوحدة بأربعة أهداف لهدفين، بعد إحرازه ثلاثة أهدف (هاتريك)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مبارايات الجولة 23 من دوري “جميل” للمحترفين.

وتقدم سانتوس للخليج بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة برأسية رائعة، وأضاف سانتوس الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 22، وتمكن نجم اللقاء سانتوس من تسجيل هدفه الثالث للخليج والشخصي له في الدقيقة 25، والذي يعتبر أسرع (هاتريك) لهذا الموسم من دوري جميل بعد مضي 25 دقيقة من بداية المباراة.

ونجح كامل المر في تقليص الفارق للوحدة وتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 32، قبل أن ينهي رائد الغامدي الأمور بإحرازه الهدف الرابع للخليج، وفي الدقيقة 62 تمكن عبدالإله المالكي من تسجيل الهدف الثاني للوحدة.

وبهذا الانتصار يقفز الخليج للمركز 12 برصيد 21 نقطة، بينما ظل الوحدة في ذيل ترتيب الدوري بـ17 نقطة.