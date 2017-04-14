دياز: الهلال لم يحسم الدوري.. ومن حق لاعبيه الفرح

متابعات – فجر

عبر مدرب الهلال رامون دياز عن احترامه للنادي الأهلي وقال خلال مؤتمره الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة: “على الرغم من ضغط المباريات ومشاركات الفريق المتتابعة إلا إننا استطعنا التدوير وإراحة بعض العناصر، وأرى أن الفريق مستعد تماماً والمباراة تمثل لنا أهمية كبيرة وأوراقنا مكتملة ومباراة غداً يترقبها الجميع خصوصاً أنصار الهلال بعد الغياب الطويل عن الدوري، وإذا ما وفقنا وتغلبنا ستكون الاحتفالية كبيرة ولكن لا ننسى أن سنواجه خصماً قوياً مثل الأهلي”.

وأضاف: “الهلال يملك أسماءً قوية ومميزة من شأنها إيجاد المتاعب لجميع الفرق وجماهير الفريق مطالبة بشكل كبير بدعمه غداً والمؤازرة بشكل كبير من أجل الفوز وحسم اللقب واللاعبين جميعاً فرحين جداً، ولكن الدوري لن يحسم من المباراة المقبلة بل من عمل كبير مضى ومن حق اللاعبين الفرح، ويجب أن تكون الفرحة متوازنة وغير مفرطة وهذا ما يميز لاعبي الهلال الذين أظهروا ذلك مرات عديدة نتيجة الإعداد النفسي الجيد”.

من جانبه، شدد الحارس عبدالله المعيوف على أن الهلال سيواجه خصماً قوياً مختلف عن الكثيرين وقال: “باذن الله سنقدم مباراة كبيرة تليق بهذا الحدث وتتوج في النهاية لكفتنا ونحسم الدوري”.

وحول تألقه خلال الموسم الحالي وقيادة فريقه للصدارة قال: “توفيق رب العالمين أسهم من تطور مستواي والبيئة المحيطة بالفريق رائعة، وما يميزه إن قلوبنا كلها على بعض، عبدالله المعيوف ونحن نتجاوب كثيراً مع ما يطلبه دياز وهذا الموسم ستكون بحول الله سنة الأرقام القياسية لنا”.