“ماتا” يغيب عن مانشستر يونايتد لنهاية الموسم

وكالات – فجر

قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إن خوان ماتا لاعب وسط الفريق يرجح أن يغيب لنهاية الموسم بعدما أجرى جراحة في الفخذ.

وخضع ماتا لعملية جراحية الشهر الماضي، مع أمل العودة للفريق فيما تبقى من مباريات هذا الموسم، ولكن مورينيو قال خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الجمعة، إنه لا يتوقع أن يستعيد اللاعب الأسباني الدولي عافيته حتى “أواخر مايو المقبل”.

وأضاف مورينيو أن المدافعين كريس سمالينج وفيل جونز، اللذين أصيبا خلال مشاركتهما الأخيرة مع المنتخب الإنجليزي، لن يعودا للفريق حتى منتصف الشهر المقبل.