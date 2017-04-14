كندا تُعلن فرض عقوبات جديدة ضد مسؤولين في النظام السوري

واس – فجر :

أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة على النظام السوري، ردًا على الهجوم الكيميائي الذي وقع في مدينة خان شيخون في الرابع من إبريل.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند اليوم إن العقوبات الجديدة شملت 27 مسؤولًا بارزًا في النظام السوري حيث حظرت التعاملات المالية وجمدت أرصدتهم.

وأوضحت أن ذلك الإجراء يُعد من الجهود المتواصلة لزيادة الضغط على نظام الأسد لوقف العنف ضد الأطفال والنساء والرجال الأبرياء.

وأضافت أن الهجوم بالأسلحة الكيميائية الأخير هو جريمة حرب غير مقبولة ، مشيرة إلى أن كندا تعمل مع حلفائها لإنهاء الحرب في سوريا.