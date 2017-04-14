الرئيس التنفيذي لأرامكو: سوق النفط تقترب من استعادة التوازن بين العرض والطلب

متابعات – فجر :

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر خلال قمة جامعة كولومبيا للطاقة اليوم الجمعة إن سوق النفط تقترب أكثر من عودة التوازن بين العرض والطلب.

وقال الناصر أن الإنتاج الأمريكي سيفرض ضغوطا نزولية على السوق لكنها ستسلك اتجاها صعوديا في المستقبل مشيرا إلى أن الطلب ينمو وسيواصل النمو في السنوات القادمة.

وأضاف أن أرامكو تدرس زيادة مشروعات التكرير في آسيا وخصوصا في إندونيسيا وأن الشركة تبحث عن فرص نمو في آسيا وفي أنشطة المصب في الولايات المتحدة.

وقال إن إنتاج الغاز سيرتفع لمثليه عند نحو 23 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا في العقد المقبل. وأشار إلى أن الطرح العام الأولي لأرامكو يمضي على المسار الصحيح وبشكل جيد جدا.