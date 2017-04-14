أبوظبي تستضيف كأس السوبر السعودي في يناير

متابعات – فجر :

أعلن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن استضافة أبوظبي لكأس السوبر السعودي في يناير 2018 بين بطل الدوري وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك حسب تغريدة بثها الاتحاد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.