الشرطة التركية تحتجز خمسة عناصر تشتبه في انتمائها لتنظيم داعش

متابعات-فجر:

قالت وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الجمعة، إن “شرطة اسطنبول احتجزت خمسة عناصر تشتبه في انتمائها لتنظيم داعش، وفي أن بضعهم كان يخطط لهجوم في تركيا قبل الاستفتاء المقرر الأحد”.

وقالت الوكالة إن “الشرطة تشتبه في أن ثلاثة من المحتجزين كانوا يخططون لشن هجوم باسم داعش. والاثنان الآخران، وأحدهما من أصل طاجيكي، سافرا إلى “مناطق صراع” ونفذا عمليات لحساب التنظيم”.

وتشير أصابع الاتهام إلى داعش في ستة هجمات على الأقل على أهداف مدنية في تركيا خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم في ليلة رأس السنة على ملهى ليلي في اسطنبول، أسفر عن مقتل 39 شخصاً.

وتشارك تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي في تحالف تقوده الولايات المتحدة لقتال داعش، ونفذت توغلاً في سوريا في أغسطس لطرد التنظيم المتشدد والمقاتلين الأكراد من على حدودها.

ويدلي الأتراك بأصواتهم الأحد في استفتاء على تغيير النظام السياسي ومنح رئيس البلاد سلطات جديدة واسعة.