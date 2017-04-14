أفكار وأعمال “كاسترو” في قسم خاص بجامعة “هافانا”

متابعات – فجر :

افتتحت جامعة هافانا يوم الخميس كرسياً فخرياً لدراسة أفكار وأعمال الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

وقال مدير جامعة هافانا جوستافو كوبريرو أن القسم سيدرس “المسار الثوري” لفيدل كاسترو وخاصة “التزامه بالاستقلال والعدالة الاجتماعية والتضامن والمواجهة للمعضلات الرئيسية للبشرية”.

وذكرت صحيفة جرانما الرسمية أن المؤرخة الكوبية فرانسيسكا لوبيز سيفيرا، الأستاذة الفخرية بجامعة هافانا، ستتولى رئاسة القسم متعدد الاختصاصات.

وتوفي فيدل كاسترو في نوفمبر الماضي عن عمر ناهز 90 عاما، وأعرب قبل وفاته عن رغبته في عدم تسمية أي مؤسسات عامة باسمه أو إقامة تماثيل له، وقد انعكست رغبته في تجنب تطور عبادة الشخصية في مشروع قانون أقرته الجمعية الوطنية في ديسمبر الماضي.

ويحظر القانون الذي أقره المجلس التشريعي استخدام اسم كاسترو “على المؤسسات والساحات والمتنزهات والشوارع والأماكن العامة الأخرى، فضلاً عن أي نوع من منح الأوسمة أو التكريم أو الألقاب الفخرية”، كما يحد التشريع من استخدام صورة الزعيم الثوري الكوبي لأغراض الإعلانات التجارية، ومع ذلك، فإن القانون استثنى من ذلك تسمية مؤسسة في المستقبل لدراسة أفكار كاسترو ومساهماته في تاريخ الأمة.