أعراض وأسباب “سرطان العظام” وكيفية علاجه

متابعات-فجر :

ما هو سرطان العظام انتشر في عصرنا الحالي مرض السرطان بشكل كبير، مرض السرطان مرض خبيث يصيب مناطق مختلفة في جسم الإنسان. دعونا أعزائي القراء نتعرف على مرض سرطان العظام في هذه المقالة. مرض السرطان هو عبارة عن نمو غير طبيعي في خلايا الجسم، حيث تتميّز الخلايا السرطانية بقدرتها على عدم اعتمادها وعدم تبعيتها الى خلايا النسيج الذي نتجت منه. أكثر السرطانات انتشاراً عند النساء هو سرطان الثدي، أمّا بالنسبة للرجال فهو سرطان القولون. يعتبر سرطان العظام أكثر انتشارا لدى صغار السن. معظم أورام العظم عبارة عن أورام حميدة. سرطان العظام هو سرطان عنيف، يبدأ تكوينه من خلايا بدائية متحولة و عند بدايته يكون طبقة عظمية أولية و من ثم تنمو إلى ان تصبح ورم خبيث. الأعراض في العادة يشتكي المصابين من ألام في العظام و عادة ما يزداد في فترة الليل والتي يمكن أن تحدث لبعض الوقت، كما أن المراهقين الذين يمارسون الرياضة غالبا ما يشتكون من ألم في الجزء السفلي من عظمة الفخذ أو تحت الركبة، إذا كان الورم كبير من الممكن أن يظهر على شكل انتفاخ ، كما و تكون العظمة المصابة أقل قوة وصلابة من العظام العادية إذ تكون عرضة للإنكسار عند تعرضها لأي ضربة حتى لو كانت خفيفة. يمكن للألم ان يأتي و يختفي كما و يختلف في حدته. كما أنّ الانتفاخ لا يكون ظاهر إلا إذا كان قريباً من منطقة الحوض. هناك نمطين لتطور المرض 1. حالات مرضية عائلية familial حيث يكون هناك إمكانية الإصابة بالمرض بسبب وجود طفرات سابقم تم وراثتها من العائلة مما يعطي فرصة أكبر لتطور المرض. 2. حالات فردية وهي حالات أندر من الحالات المرضية العائلية حيث تحتاج إلى جرعات أعلى من الطفرات. مسببات الطفرات مازالت أسباب حدوث طفرات سرطان العظام غير معروفة بشكل دقيق إلا أنّ هناك تحريات تتم عن طريق الخلايا الجذعية لمعرفة مدى قدرة هذه الخلايا الجذعية على التحول، وهناك أسباب نادرة بما يتعلق بالعلاج الاشعاعي وقدرته على التسبب بسرطان العظم. هناك أمراض غير سرطانية مثل مرض باجيت وغيره من الأمراض غير السرطانية لها القدرة على التحول السرطاني. الأماكن التي يتمركز فيها نمو سرطان العظم في نهاية العظام الطويلة مثل الطرف القريب من عظمتي الساق والفخذ أو الطرف البعيد من عظم الفخذ. في 60 % من الحالات يتمركز السرطان حول الركبة، 15% حول عظام الحوض، 10% حول عظم الكتف، و 8% حول عظم الفك. مواصفات الورم السرطاني يكون الورم صلب، غير منتظم الشكل منقر عند تشخيصه في صورة الأشعة وذلك بسبب وجود بروزات صغيرة من العظم المتكلس البارز بزاوية قائمة على سطح الورم. التشخيص نادراً ما يتم تشخيص تورماً عظمياً خبيثاً لأنّ معظم تورمات العظم هي تورمات حميدة. يبدأ التشخيص بعمل صورة أشعة مصاحبا لها تشخيص بالتصوير المغناطيسي و أخيراً تنتهي بأخذ خزعة من منطقة الورم . لاثبات وجود الورم عن طريق صورة الأشعة يجب أن تتوافر خاصية ما يعرف باسم مثلث Codman. العلاج بشكل عام يكون علاج سرطان العظام عن طريق استئصال الورم المتمركز بمنطقة معينةواستبداله بجزء صناعي، هناك بعض المضاعفات التي تنشأ من جراء العملية مثل عدوى للمنطقة المستأصلة أو تفكك في الجزء الصناعي مما يضطر الطبيب إلى استئصال الطرف بكامله. قبل ان يتم اجراء استئصال للورم يتم عمل برنامج علاجي كيماوي، و أيضاً بعد اجراء العملية يتم إعطاء المريض جرعات كيماوية يتم تحديد جرعتها بناء على كمية الخلايا الميتة التي نتجت بعد إجراء عملية الإستئصال. يتم إعطاء أدوية مساعدة للتخفيف من أعراض العلاج الكيماوي و العملية الجراحية مثل مضادات الغثيان و القيء و الحساسية و أدوية للحفاظ على اعداد طبيعية من كريات الدم البيضاء.