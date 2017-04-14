“السلطات التركية” تعتقل 27 شخصاً يشتبه انتمائهم لتنظيم “داعش” الإرهابي

متابعات-فجر :

أوقفت السلطات التركية، أمس الخميس، 27 شخصاً في إطار عمليات أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي بولاية صقاريا شمالي تركيا.

وذكرت مصادر أمنية تركية، أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لولاية صقاريا داهمت 18 مكاناً مختلفاً في الولاية يشتبه بأن عناصر ينتمون لداعش يقيمون فيها، بحسب وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية.

وأوضحت المصادر أنه تم، خلال العمليات، ضبط وثائق لتنظيم داعش.

يذكر أن السلطات التركية تقوم بحملات للقبض على عناصر تنظيم داعش الذي تلقي على عاتقه المسؤولية عن عدد من التفجيرات التي تعرضت لها البلاد منذ منتصف عام 2015، كان آخرها الهجوم على ملهى ليلي بمدينة إسطنبول خلال احتفالات العام الجديد وأسفر عن مقتل 39 شخصاً، من بينهم 24 أجنبياً، وإصابة 69 آخرين.