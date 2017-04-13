حرس حدود “تبوك” ينقذ طفلة و شخصاً من الغرق بشاطئ شرماء

متابعات-فجر :

تمكنت الدوريات البحرية و فرقة البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة تبوك “قطاع ضباء” من إنقاذ طفلة وشخص من الغرق على شاطئ شرماء.

وأوضح الناطق الإعلامي المكلف بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك الرائد البحري فهد بن صالح العنزي: “إن غرفة القيادة والسيطرة بقطاع ضباء تلقت بلاغاً يفيد أن طفلة تعرضت أثناء ممارستها السباحة لمد بحري حيث توجهت الدورية البحرية للموقع وتم إنقاذها ولله الحمد”.

كما قامت فرقة البحث والإنقاذ بقطاع ضباء من إنقاذ شخص من الغرق حيث شاهدت دوريات مركز الخريبة شخصاً تعرض لحالة غرق في عرض البحر جنوب نقطة البحث والإنقاذ بشرماء، وتوجهت فرقة البحث والإنقاذ للموقع وتم انقاذه وأجريت له الإسعافات الأولية اللازمة ونقل لمركز الهلال الأحمر للاطمئنان على صحته وغادر وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وتهيب قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك بالمواطنين والمقيمين بتوخي الحذر عند ممارسة السباحة وعدم المخاطرة بالسباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة.