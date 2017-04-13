اليمن.. مقتل عناصر من مليشيا الحوثي وتدمير معدات عسكرية في غارات للتحالف بمحافظة حجة

متابعات-فجر :

أعلنت قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني الشرعي، عبدربه منصور هادي، مساء أمس الخميس، سقوط عدد من القتلى من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية لهم، بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، في محافظة حجة، 123 كم شمال غرب صنعاء.

وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن “عدداً من عناصر الميليشيات الانقلابية قتلوا جراء استهدافهم بثلاث غارات جوية لمقاتلات التحالف، في مزارع الخميسي شرق مدينة ميدي القريبة من الحدود السعودية”.



وأضاف أن الغارات الجوية أدت أيضاً إلى تدمير دبابة وعربة عسكرية تحمل سلاح المدفعية تابعة للحوثيين وحلفائهم.

وتابع البيان أن “مقاتلات التحالف شنت أيضاً غارتين جويتين، استهدفتا تجمعات وتعزيزات للميليشيات الانقلابية جنوب مدينة ميدي، دون ذكر نتائج ذلك”.

وتشن مقاتلات التحالف منذ نهاية مارس 2015 غارات جوية مكثفة ضد مسلحي الحوثي وقوات صالح بعدة محافظات يمنية، أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.