مصرع مسن إثر سقوطه من أعلى برج سكني بمكة المكرمة

متابعات-فجر :

لقي مواطن في العقد السابع من العمر حتفه، إثر سقوطه من أعلى برج سكني بمكة المكرمة، فيما بدأت شرطة منطقة مكة المكرمة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور “عاطي بن عطية القرشي” بأن مركز شرطة القرارة بالعاصمة المقدسة تلقي بلاغ يفيد وقوع حادث سقوط شخص من اعلي برج سكني وفور تلقي البلاغ تم انتقال رجال الضبط الجنائي والجهات الأخرى ذات العلاقة لموقع الحادثة ، ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية تبين أن المتوفي مواطن في العقد السابع من العمر توفي نتيجة سقوطه من أعلي البرج السكني ، وقد تم حفظ الجثمان بالثلاجة لاستكمال إجراءت الكشف الطبي الشرعي وسيتم إحالة كامل الأوراق لجهة الاختصاص .