” الداخلية المصرية” تكشف عن هوية منفذ تفجير كنيسة ” مار جرجس” بطنطا

متابعات-فجر :

كشفت السلطات المصرية عن هوية الانتحاري الذي نفذ التفجير في كنيسة مارجرجس في طنطا بالغربية الأحد الماضي.

وقالت الداخلية المصرية إن الانتحاري يدعى ممدوح أمين محمد بغدادي وهو من مواليد 1977 وكان يقطن في محافظة قنا جنوبي العاصمة المصرية القاهرة.

وقتل 45 شخصا على الأقل في تفجيرين استهدفا كنيسة مارجرجس والكنيسة المرقسية بمدينة الإسكندرية الساحلية خلال احتفالات أحد السعف يوم الأحد. وأصيب نحو 125 آخرون.

وبغدادي ضمن قائمة تضم 19 مطلوبا نشرتها وزارة الداخلية أمس. وقالت الوزارة اليوم إنها ألقت القبض على ثلاثة متهمين من تلك القائمة.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجيرين وقال إن انتحاريين قاما بهما. وتوعد التنظيم الأقباط بمزيد من الهجمات.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية عدة صور مفترضة وبأشكال مختلفة لبغدادي على موقعها من أجل التعرف على شخصيته.

وأوضح بيان الوزارة أنها توصلت لهويته من خلال “استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة وفحص مقاطع الفيديو المصورة وتتبع خطوط سير العنصر الانتحاري وباستخلاص الاشتباهات وبإجراء ومضاهاة البصمة الوراثية لأهلية أحد العناصر الهاربة مع أشلاء الانتحاري التي عثر عليها بمسرح الحادث”.

وقالت الوزارة إن بغدادي أحد كوادر “بؤرة إرهابية” يقودها عمرو سعد عباس إبراهيم (32 عاماً ) وهو أيضا من محافظة قنا.

وكانت الوزارة قد ذكرت أمس أن هذه البؤرة مسؤولة أيضا عن التفجير الانتحاري الذي استهدف الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بوسط القاهرة في ديسمبر. وخلف ذلك الهجوم 29 قتيلا أغلبهم نساء.

وأعلنت الوزارة اليوم عن زيادة المكافأة المالية لمن يتقدم بمعلومات تمكنها من ضبط أي عنصر من الهاربين المذكورين إلى 500 ألف جنيه من 100 ألف أعلنتها أمس.