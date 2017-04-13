شرطة الرياض تضبط شاب وفتاة لتصويرهم مركبات أمنية خلسة بمطار الملك خالد

الرياض – فجر

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بتاريخ 15-7-1438 قامت الأجهزه الأمنيه بضبط فتاة ( سعوديه24 عاما ) يرافقها شاب ( سعودي 27 عاما ) لوحظ تواجدهما في صالة القدوم الأجنبي بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض محاولة تصوير رجال الأمن المناوبين في المطار خلسه بعد قيامها بتصوير المركبات الأمنيه المتواجده بالقرب من صالة القدوم ، بقصد توثيق الاجراءات المصاحبة لقدوم مواطنه سعوديه قادمة من الخارج برفقة ذويها

و بضبطهما و سماع أقوالها أقرت بالتعرف على مرافقها عبر احد برامج التواصل الاجتماعي بغرض استقبال المواطنه القادمه داعمة لأفكارها عبر نشرها للصور الملتقطة لمجموعة أنشأتها في تطبيق الواتس أب بقصد تداول تلك الصور و اعادة نشرها عبر مواقع التواصل كافة، فضلا عن رغبتها في توثيق الاجراءات المصاحبة لقدومها وجاءت أقوال مرافقها مطابقة لما أدلت به .

تم ايقاف الفتاة بدار رعاية الفتيات و مرافقها بمركز شرطة المطار و اشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام لإكمال اللازم بحقهما حسب الاختصاص.