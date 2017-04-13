ممثلو قادة دول الخليج يغادرون الرياض

واس – فجر

غادر ممثلو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرياض اليوم، بعد حضورهم الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مقر المهرجان بالصياهد الجنوبية بالدهناء.

فقد غادر ممثل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وممثل جلالة السُلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان معالي الشيخ سعد بن محمد السعدي وزير الشؤون الرياضية، وممثل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وممثل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة.

وكان في وداعهم بمطار الملك خالد الدولي معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى المملكة، ومندوب عن المراسم الملكية.