الحكومة اليمنية: حكم الانقلابيين بإعدام الصحفي الجبيحي يضع ‏عقبات ‏أمام السلام

واس – فجر

أكدت الحكومة اليمنية أن الإجراءات الأخيرة التي أقدمت عليها الميليشيا الانقلابية المتمثلة في إصدار ‏حكم بالإعدام ضد الصحفي اليمني يحيى عبدالرقيب الجبيحي يضع ‏عقبات أمام السلام.‏

ووجهت وزارة الخارجية اليمنية بهذا الشأن، خطابات عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة ‏أنطونيو ‏غوتيريس والمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفراء الدول ‏الثماني عشر ‏الراعية للسلام في اليمن والمفوضية السامية لحقوق الانسان.‏

وأشارت الخارجية إلى أن تلك الأحكام تعد أعمالاً إرهابية لا تختلف عما تقوم به أي ‏منظمة ‏إرهابية وتجسيداً لنهج الميليشيا في تصفيه المعارضين لهم وتسعى إلى إرهاب ‏الإعلاميين ‏لمنعهم من كشف جرائمهم، مضيفة أن الإجراءات التي تقوم بها الميلشيا ‏تتناقض مع دستور الجمهورية اليمنية ‏وقوانينها وتعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، مؤكدة أن استمرار مثل تلك الإجراءات يضع ‏عقبات أمام السلام.‏

وطالبت الخارجية كلاً من الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والدول الراعية ‏للسلام ‏ومفوضية حقوق الانسان بإدانة الجريمة والتدخل العاجل لوقفها والإفراج عن الصحفي الجبيحي وإنهاء مظاهر القمع والاعتقال والإفراج عن المختطفين ‏في ‏سجون الميليشيا.‏