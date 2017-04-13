الاتفاق والفيصلي حبايب بثلاثة أهداف

متابعات – فجر

خطف فريق الاتفاق نقطة ثمينة من أرض الفيصلي في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء الذي جمعهم اليوم في ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة ضمن لقاءات الجولة 23 من دوري “جميل” للمحترفين.

البرازيلي جوستافو بكّر للفيصلي بهدف التقدم بعد دقيقتين من بداية المباراة، وواصل جوستافو حضوره المميز في اللقاء بتسجيله الهدف الثاني للفيصلي من كرة ثابتة نفذها بطريقة رائعة لتسكن الشباك الاتفاقية في الدقيقة 13.

وأحرز المهاجم صالح العمري هدف تقليص الفارق للاتفاق في الدقيقة 33 من مجريات الشوط الأول، وأدرك محمد كوفي التعادل للاتفاق في الدقيقة 67.

وسجل عبدالله المطيري الهدف الثالث للفيصلي في الدقيقة 82 من تسديدة قوية، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة باغت المهاجم يوسف السالم دفاع الفيصلي وأدرك هدف التعادل للاتفاق في الدقيقة 92.

وبهذا التعادل يتساوى رصيد النقاط في سلم الترتيب بـ26 نقطة لكل الفريقين.