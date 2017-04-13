بوروسيا دورتموند يعلن غياب المدافع بارترا 4 أسابيع

وكالات – فجر

أعلن توماس توشيل، المدير الفني لنادي بروسيا دورتموند الألماني، أن المدافع الأسباني مارك بارترا، الذي أصيب بجروح جراء الاعتداء على حافلة الفريق بعبوات ناسفة أول أمس الثلاثاء، يحتاج إلى أربعة أسابيع للتعافي.

وقال توشيل،في رسالة نشرها عبر الحساب الرسمي لبروسيا دورتموند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لديه رغبة في العودة الآن”.

وأصيب بارترا بجروح قطعية في ذراعه وبتمزق في راحة يده اليمنى، ليخضع على إثر ذلك لعملية جراحية.

ووقع الاعتداء على حافلة النادي الألماني عندما كان اللاعبون في طريقهم إلى ملعب المباراة، التي كانت من المقرر أن تجمعهم أول أمس بموناكو الفرنسي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.