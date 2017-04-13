مدير إدارة التوجيه الفكري بإصلاحية الرياض يزور المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

متابعات _فجر

تشرف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعية الجديدة بالرياض بزيارة كريمة من الرائد

بدر بن محمد السويد مدير إداره التوجيه الفكري والمعنوي بإصلاحية الرياض .

وكان في استقباله لدى وصوله المدير التنفيذي للمكتب ومدراء الإدارات ، حيث تجول سعادته في مرافق المكتب واستمع لشرح واف حول أهداف ورؤية ومناشط المكتب وبرامجه الدعوية ، كما اطلع على العرض المرئي الذي يوثق برامج المكتب ومسيرته الدعوية ، وعلى مشروع التوعية الفكرية (فكرك لك أو عليك) الذي يعنى بالتحذير من الانسياق خلف الفكر المنحرف والضال .

ونوه الأستاذ مشاري بن ناهض الدوسري مدير إدارة العلاقات العامة و الإعلام أن هذه الزيارة المباركة من سعادة الرائد تأتي ضمن التعاون الفعال والمشترك بين إدارة المكتب وفرعه بالإصلاحية والمسؤولين في المديرية العامة للسجون .

وفي الختام قدمت إدارة المكتب درعاً تذكارياً لسعادة الرائد بدر السويد وثمنت له هذه الزيارة الكريمة .