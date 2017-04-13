“قياس” ينهي تطبيق مقياس القدرات للجامعيين أحد شروط القبول للدراسات العليا

متابعات_فجر

أنهى المركز الوطني للقياس هذا الأسبوع، تطبيق اختبار القدرات العامة للجامعيين الورقي الذي يعد أحد المعايير التي تشترطها عدد من الجامعات السعودية على الطلاب المتقدمين لبرامج الدراسات العليا ، وكذلك الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية والبعثات الخارجية للدراسات العليا، وبرامج الدبلوم العالي.

وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام والاتصال بمركز قياس إبراهيم الرشيد، أن الاختبار الذي عقد هذا الأسبوع، يهدف إلى التعرف على الطلاب الذين لديهم مهارات بحثية وقدرات تزيد من فرص نجاحهم في برامج الدراسات العليا، وكذلك تبصير الطالب بمستواه في القدرات العقلية المهمة للتعليم ما بعد الجامعي، ويعد معياراً يضاف إلى بقية المعايير المستخدمة لاختيار طلاب الدراسات العليا.

وأضاف أن الاختبار أقيم في جميع مدن ومحافظات المملكة، كما أنهى المركز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP , الذي يعنى بتحديد مستوى الكفاية في اللغة الإنجليزية لدى الطلاب بطرق موضوعية, ويهدف إلى تحديد مستوى من يرغب في الالتحاق ببرامج للغة الإنجليزية، وإعطاء عموم المتقدمين للاختبار شهادات مستوى كفايتهم في اللغة الإنجليزية؛ لاستعمالها في مجالات التدريس، أو الالتحاق ببرامج الدراسات العليا، أو مجال الأعمال، وغيرها من المجالات.

ولفت إلى أن مركز “قياس” يوفر للمتقدمين لاختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP, واختبار القدرات العامة للجامعيين فرصة أداء الاختبارات على الحاسب لمن فاتهم التسجيل في الاختبارات الورقية، إيماناً من المركز بأن الاختبارات على الحاسب تتميز بتوفرها للمستفيدين بشكل مستمر طوال العام، وأدائه في أي وقت وفي أي مكان حسب توفر المقرات المحوسبة المنتشرة بجميع مناطق المملكة .

وأشار إلى أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل الاتصال المختلفة، ويجيب على الاستفسارات، ويستقبل الملاحظات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.