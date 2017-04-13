أمطار على محافظة حقل

متابعات _فجر

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز الزيته بمحافظة حقل ,شملت أذل والوادي الأبيض والرص والشقة وشريف معطية ونتيش والقحزه والخرج ورأس الزيته .

كما هطلت أمطار متوسطة على مركز علقان وضواحيه شملت الطويلات والصداره وهضيب البيض ومحطة الباديه , وعلى مركز الوادي الجديد وضواحيه علو جله وعلو العناب ووادي دبر والثميمية والهوارة , كذلك هطلت أمطار على مركز ابو الحنشان شملت تنينير والاسمر ووادي مبروك وردة أرشيد سال على أثرها وادي مبروك , وعلى مركز علو القصير شملت جبل القصير ووادي السر وام حطب والهلميه والمجيفل ,كما هطلت أمطار خفيفة على مركز الظلفة شملت الظلفه والعلو ومقرن والخلاص وابوطينه.