جمرك البطحاء يحبط أكثر من 3 ملايين كيس تنباك و11 مليون سيجارة

متابعات _فجر

نجح رجال الجمارك بمنفذ البطحاء في إحباط محاولتين لتهريب كمية كبيرة من مادة التنباك وسجائر الدخان، حيث بلغت الكمية من مادة التنباك (3.612.000) كيس، فيما بلغت كمية السجائر (11.370.000) سيجارة، ضمن حمولة شاحنتين قادمتين إلى الجمرك.

وقال مدير عام جمرك البطحاء عبد الرحمن المحنا : في المحاولة الأولى عند قدوم إحدى الشاحنة إلى الجمرك وتفتيشها عثر على كمية كبيرة من التنباك بلغت (3.612.000) مخبأة داخل إرسالية كاسات بلاستيكية، وفي المحاولة الثانية

عند قدوم إحدى الشاحنات في طريقها للعبور لإحدى الدول المجاورة “ترانزيت” عن طريق المملكة وبتفتيشها من قبل المراقب الجمركي تم العثور على كمية كبيرة من السجائر بلغت كميتها (11.370.000) مخبأة بداخل إرسالية مفارش سفرة.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك ، مؤكداً أن تهريب مادة التنباك والسجائر يقوم بها المهربون لغرض التهرب من الرسوم الجمركية، منوهاً بالنجاحات المتواصلة التي تحققها الجمارك السعودية في مجال مكافحة التهريب بكافة أنواعه.

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