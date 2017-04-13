اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم والخدمات الطبية للقوات المسلحة

متابعات _فجر

وقع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى مع مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير سبل التعاون في مجال الخدمات الطبية في الجوانب التعليمية والتدريبية والبحثية وذلك ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي تشارك به الخدمات الطبية للقوات المسلحة بمعرض تعريفي متكامل وعربة متنقلة للتبرع بالدم وغرفة لإجراء الفحوصات الأولية يوم الخميس (15/7/1438هـ ).

وأوضح اللواء الدكتور المالك أن توقيع الاتفاقية يأتي نتاجا ًلما تلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة وكافة مستشفياتها ومرافقها من دعم القيادة الكريمة ورؤية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضمن الاستراتيجية العامة لتطوير القوات المسلحة وبتسخير مستشفيات القوات المسلحة التخصصية والمرجعية كمستشفيات جامعية لتأهيل الكوادر الصحية وتبادل المعلومات والخبرات والمجال البحثي والاستشارات الطبية والفنية والتقنية بما تمتلكه من إمكانيات وكوادر بشرية حيث تسهم مع كليات الطب بالجامعات الحكومية في مجالات التدريب بين الطرفين وصولاً إلى أعلى درجات الجودة والسلامة الطبية واستكمالاً للدور التكاملي بين وزارة التعليم والخدمات الطبية للقوات المسلحة ومستشفياتها العسكرية في مختلف مناطق المملكة في مجالات التدريبية والتعليمية والبحثية.

وبين أن هذا التعاون يتضمن التدريب بتخصصات الطب العام وطب الأسنان والصيدلة والتخصصات الصحية والصحية المساعدة والمشاركة في المؤتمرات والمعارض والندوات وورش العمل وتنظيم برامج تعليمية ودورات تأهيلية وتدريبية لرفع الكفاءة البشرية والمشاركة بالبرامج الوقائية والتوعية الصحية والاكتشاف المبكر للأمراض والدراسات والبحوث المشتركة وكراسي البحث والتميز العلمي في مجال الخدمات الطبية ودعم البحوث لطلاب الدراسات العليا وتطوير وتحديث البرامج التعليمية والتدريبية والتشغيلية.

يذكر أن هذا التعاون يجسد نموذجاً من التكامل في الأدوار و بناء الشراكات الاستراتيجية بين القطاعات الحكومية المختلفة في وطننا الغالي لما يخدم الوطن والمواطن وامتداداً للاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم والخدمات الطبية للقوات المسلحة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للابتعاث الخارجي ( وظيفتك وبعثتك ).

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