جرافات عسكرية إسرائيلية تتوغل شرق خان يونس

متابعات-فجر:

قامت جرافات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بالتوغل مسافة محدودة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتوغلت أربع جرافات عسكرية إسرائيلية لمسافة نحو 50 متراً شرقي حي “أبو ريدة” على الحدود الشرقية لبلدة خزاعة شرقي المحافظة.

وأجرت الجرافات المتوغلة عملية تجريف في أراضي المواطنين، بالتزامن مع وجود عدة آليات وجيبات عسكرية ترافق الجرافات المتوغلة من داخل السياج الأمني.

ويتبع جيش الاحتلال أسلوب تجريف المناطق الحدودية شرقي القطاع وشماله بزعم الأسباب الأمنية، لكن ذلك يكبد المزارعين خسائر فادحة.