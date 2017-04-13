الأرصاد : سماء غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على شمال المملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تصل سرعتها لأكثر من 50كم/ساعة على مناطق ( مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، حائل ، تبوك ، القصيم ، الجوف ، الحدود الشمالية). وسماء غائمة الى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعدية على شمال المملكة ( تبوك ، الجوف ، حائل ، الحدود الشمالية ) .

واورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر , جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25 – 55 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ,بينما تكون على الخليج العربي شرقية بوجه عام بسرعة 10-32 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .