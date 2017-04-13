إخلاء منزل بعد سقوط جزئي للسقف في الباحة

متابعات _فجر

تمكن رجال الدفاع المدني بمحافظة بني حسن في الباحةمن إخلاء منزل من 12 فرد إثر سقوط جزئي للسقف.

ومن جانبه ،قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد جمعان الغامدي بأنه ورد بلاغ مساء أمس الأربعاء من قبل أحد المواطنيين بقرية المصاعبة التابعة لمحافظة بني حسن بوجود انهيار في منزله، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول وجد الحادث عبارة عن سقوط جزئي للسقف، حيث تم استدعاء مهندس من البلدية الذي قرر خطورة المنزل، وتم اخلاء العائلة المكونة من ١٢ فرد وإيوائهم في أحد الشقق المفروشة بالمنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولم يصب أحد بسوء، وأشار متحدث الدفاع المدني بأن سبب الانهيار تجمع مياه على السقف.