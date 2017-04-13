تعليق الدراسة بمجمع للبنات في المدينة بسبب الثعابين

متابعات _فجر

اصدر مدير عام التعليم بالمدينة المنورة ناصر العبدالكريم قرارا بتعليق الدراسة بمجمع حي البدر – قرب ميقات ذي الحليفة – اليوم الخميس حتى تقوم فرق الأمانة بالكشف على المجمع ومكافحة الثعابين التي ظهرت فيه، بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الهاتفية مقطع فيديو لثعبان داخل المجمع.

ومن جانبه ، قال المتحدث الرسمي عمر البرناوي أن إدارته تابعت باهتمام بالغ ما تم تداوله في تويتر عن ظهور ثعابين في مجمع مدارس للبنات و قد تم تمرير البلاغ للأمانة والدفاع المدني.

يذكر أن قرار التعليق تم بثه عبر الحساب الرسمي للإدارة بتويتر في وقت متأخر البارحة .